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醫管局停用142部疑涉安全風險氣腹機　約30宗非緊急手術改期 (18:12)

醫管局指，接獲衛生署通知，供應商就一款主要用於腹腔鏡及內窺鏡手術的氣腹機，有可能會令病人在手術過程中出現心律不整或心臟停頓的風險，發出安全矯正行動通知。醫管局預計未來一星期有約30宗非緊急手術需要改期。

衛生署表示，已接獲奧林巴斯香港中國有限公司就其一款產品「Olympus High Flow Insufflation Unit（型號：UHI-4）」所發出的安全矯正行動通知。奧林巴斯得知有病人因在該儀器使用時過度充氣而出現併發症。衛生署指，正密切監察情況，截至現時未有接獲與今次事件相關的不良反應報告。

醫管局決定即時停用142部該型號氣腹機，並預計未來一星期有約30宗已預約於屯門醫院、博愛醫院及明愛醫院的非緊急手術需要改期，主要為使用腹腔鏡進行的微創手術。醫護人員正陸續通知受影響的病人，會盡快重新安排手術日期，各醫院的緊急手術不受影響。

醫管局表示，非常關注事件，會改用其他品牌或型號的氣腹機，以及在醫院間調配替代儀器作支援，已要求其他供應商，緊急抽調庫存的替代儀器，預計首批替代儀器在未來一星期內分配到公立醫院。

另外，衛生署表示，根據供應商資料，全港約有200部相關儀器供應予公立醫院、私家醫院及一間日間醫療中心。供應商已於昨日完成通知所有受影響機構。

相關字詞﹕編輯推介 氣腹機 醫管局 衛生署

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