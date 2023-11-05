海關空氣壓縮機內發現1.4億元懷疑毒品　拘一名23歲男子 (11:50)

海關上周三（10月25日）在青衣驗貨場檢查貨櫃，並發現內藏15個大小相近的木箱，箱內各裝有一個空氣壓縮機，關員經仔細檢查，揭開機器上的標籤發現有重新焊接的痕跡，於是利用切割機割開壓縮機，發現內裏被掏空並藏有數十包不同種類可疑物品，及後確認該15個空氣壓縮機有約311公斤的懷疑大麻花、88公斤懷疑冰毒、82公斤懷疑「搖頭丸」及3公斤懷疑芬太尼。

海關就案件作跟進調查，並進行監控遞送行動，發現販罪集團指示一間本地物流公司前日（3日）將15個空氣壓縮機運上一輛貨車，及後將其中一個壓縮機送往屯門露天停車場進行交收，其餘14個壓縮機再被送往元朗物流中心作儲存。交收期間，一名可疑男子上前簽收壓縮機，該名男子亦曾嘗試打開木箱，關員即場將男子拘捕，已將他帶返北角海關總部大樓作調查。

海關指案件涉及多種懷疑毒品，而且集團會根據分銷對象預先將毒品分類及分開收藏，故每個壓縮機的毒品組合各異。另外，案件疑涉及本港少見的毒品芬太尼，過去3年僅發現一宗空運芬太尼毒品案。據悉，是次檢獲的懷疑芬太尼市值約30萬元，該批懷疑芬太尼毒性強烈，人員檢查期間需穿上保護衣物及配戴防護裝備。