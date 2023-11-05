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鄧炳強：23條諮詢工作將多樣化　稱「白紙草案」形式非最有效率 (11:51)

政府將於明年就《基本法》23條完成立法。保安局長鄧炳強今早（5日）在商台《晴朗的一天出發》節目中表示，當局會做好解說及諮詢，而諮詢工作必然是多樣化，任何市民都可表達意見。至於會否以「白紙草案」形式，即沒有既定立場，以擬稿形式諮詢，他稱，政府希望吸收越多意見越好，但認為做法並非最有效率，市民應明白法例原則及規管範圍，交由法律專家草擬條文最好。

他亦批評有人利用任何機會抹黑國家及特區政府，至於會否擔憂被「唱衰」及孤立，鄧炳強認為正確的事情就要去做，當局會向市民解說清楚立法的必要性，稱2019年是外部勢力擾動香港的活生生例子。鄧炳強又認為，23條要可應對如2019年的挑戰，亦要可面對現在或未來的風險。至於23條如何定義間諜罪，鄧炳強說，以往涉及間諜的法例主要針對涉及軍事設施，未能配合現時發展及面對的風險，稱法例要與時並進，規管間諜活動屬必需。他又說，普通法一般沒有追溯力，而世界上大部分國安法例一般都有域外效力，港區國安法亦有域外效力。

另外，政府將就關鍵基礎設施的網絡安全立法，鄧炳強料會涉及水、電、能源、銀行服務等範疇，正檢視其他涵蓋範疇，又說相信很多機構本來已有保護網絡安全措施，政府會設立規範及標準，規定機構要有管理系統、風險評估、應對措施及申報機制等。

對於有意見憂慮23條或影響香港自由及人權，鄧炳強節目後補充，任何文明地方都有設立國安相關法例，「點解要針對話香港23條有問題，其他冇問題呢？呢個不公平。」他又強調，23條只針對危害國家及香港安全的活動，市民日常生活、做生意及媒體報道不會受任何影響。

相關字詞﹕編輯推介 鄧炳強 23條立法 港區國安法

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