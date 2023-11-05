鄧炳強：23條諮詢工作將多樣化　稱「白紙草案」形式非最有效率 (11:51)

他亦批評有人利用任何機會抹黑國家及特區政府，至於會否擔憂被「唱衰」及孤立，鄧炳強認為正確的事情就要去做，當局會向市民解說清楚立法的必要性，稱2019年是外部勢力擾動香港的活生生例子。鄧炳強又認為，23條要可應對如2019年的挑戰，亦要可面對現在或未來的風險。至於23條如何定義間諜罪，鄧炳強說，以往涉及間諜的法例主要針對涉及軍事設施，未能配合現時發展及面對的風險，稱法例要與時並進，規管間諜活動屬必需。他又說，普通法一般沒有追溯力，而世界上大部分國安法例一般都有域外效力，港區國安法亦有域外效力。

另外，政府將就關鍵基礎設施的網絡安全立法，鄧炳強料會涉及水、電、能源、銀行服務等範疇，正檢視其他涵蓋範疇，又說相信很多機構本來已有保護網絡安全措施，政府會設立規範及標準，規定機構要有管理系統、風險評估、應對措施及申報機制等。

對於有意見憂慮23條或影響香港自由及人權，鄧炳強節目後補充，任何文明地方都有設立國安相關法例，「點解要針對話香港23條有問題，其他冇問題呢？呢個不公平。」他又強調，23條只針對危害國家及香港安全的活動，市民日常生活、做生意及媒體報道不會受任何影響。