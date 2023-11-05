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麥美娟：不認同區議會政治光譜收窄 (10:31)

區議會選舉將於12月10日舉行。民政及青年事務局長麥美娟今早（5日）於商台《政好星期天》表示，不認為新制度下區議會的政治光譜收窄，稱光譜中只是沒有一種顏色，就是「冇反中亂港、唔係為香港好國家好的顏色」，又稱區議會由不同專業界別人士組成，日後區議員亦會接觸不同政見人士，透過多渠道聆聽市民支持或反對意見，再向政府反映。

麥美娟又說，不認同有說法指三會中有太多具政黨背景成員；只有一成多成員有政黨背景，其餘為地區機構、業主立案法團代表等。對於部分有意參選者未能取得足夠提名，她認為選舉過程很不容易，若參選人有心做地區服務，就要憑工作成果感動提名人行使提名權。她舉例說，有些人士本身是三會成員，但開會時未結識其他地區人士，強調區議員的工作是要凝聚社區力量，與社區人士接觸。

麥美娟又認為，今屆候選人面對挑戰，因為以往選舉論壇會「疊聲」及「嗌交」，但今屆選舉要考驗候選人功夫，因為「講正經嘢」會令人感沉悶，要令市民聆聽其政綱，唯一秘訣是勤力，透過不同方法接觸選民。

被問到現時有年青人不信任政府，當局要如何令社會真正復和，麥美娟認為，要令年青人關心社會發展及政府工作，是很多發達城市共同面對的挑戰，當局期望透過凝聚更多有心參與青年工作的人士，建立網絡、走出同溫層等，讓年青人明白香港的發展及機遇。

相關字詞﹕編輯推介 麥美娟 區議會選舉 三會

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