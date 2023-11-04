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葉太主持同運會開幕禮：港躋身全球最自由開放城市 (19:03)

【19:03更新】同樂運動會（Gay Games）今（4日）於伊利沙伯體育館舉行開幕禮。現場所見，警方於鄰近的崇德街、愛群道均有部署警力，有軍裝警員巡邏到場。「性傾向條例家校關注組」成員趙佩玉亦有到場派發傳單及抗議。

記者現場觀察，鄰近伊利沙伯體育館的崇德街、愛群道及皇后大道東至少6架衝鋒車停泊，多名軍裝在附近巡邏。

趙佩玉批評，同運會為「敗壞的活動」，希望香港的年輕人懂得分辨對錯，「佢哋要性解放，佢哋番自己嘅國家、城市去搞。」她又批評部分政治人物為了選票，去支持及推動性解放行動。

行政會議召集人葉劉淑儀傍晚主持開幕禮並致辭，指同運會創造歷史，對香港籌委會取得的成就感到驕傲，活動讓香港躋身全球最自由開放的城市最前端。她指，同運會在香港舉辦，見證這座城市的共融、包容及團結精神。她又強調，香港政府及市民非常重視平等機會及反歧視，這些價值觀在過去十年，由本港獨立司法制度的無數審判得以印證。

另外，大會早上舉行愛滋病紀念掛被活動。儀式先翻開香港同樂運動會旗幟，其後進行朗讀愛滋病逝世者名單的默哀儀式，期間世界同志運動聯合會聯席主席Joanie Evans及參加者落淚相擁；最終邀請參加者在旗幟上寫下心聲作結。

相關字詞﹕同運會

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