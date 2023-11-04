聖保羅書院中一入學簡介會1200人出席 校外收生100人 校長：不擔心移民潮影響收生 (16:21)

今年聖保羅書院舉行兩場簡介會，其間有學生分享在讀點滴。該校2024/25學年學費微升至44,800元，另外設有10個「叩門位」，供中一放榜後報讀，「叩門」日期為明年7月9日及10日，屆時將開放網上報名。

助理副校長陳家俊表示，學校將於2月24日進行面試，面試內容分為中英文對答及中文小組討論，他表示，面試主要考察學生的語言流利程度、解決問題能力、邏輯思維及溝通技巧，又說希望看到學生的真誠，稱「model answer（模板答案）可能會大打折扣」。

政府為「搶人才」推出「高端人才通行證計劃（高才通）」等人才計劃。被問有無收到高才通家長提交的插班申請，源廸恩則表示，有收到內地學生的插班申請，但強調收生時不會特意看家長的背景，故不清楚是否有高才通家長。他亦提及，今年該校學生流失情况好轉，轉學的人數較前幾年減少，僅有兩三人。

吳小姐的兒子正讀小六，今日學校有活動未能出席簡報會，指聖保羅書院是第一選擇，認為學校活動豐富吸引，課程相較官校多元，並提供國際高級程度考試(IAL) 課程。

亦有家長與兒子一同來參加簡介會，劉太表示，該校是首選之一，對簡介會上台分享的學生印象深刻，認為他們自信大方，亦對兒子被錄取感到有信心，並稱兒子成績不錯，考慮申請獎學金。