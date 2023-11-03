「女悅醫美」消脂針案累計15人染菌　警通緝2人 (21:56)

衞生防護中心指，除周四（2日）公布的5人外，已透過個案追蹤聯絡另外7名女士，年齡介乎23至37歲，她們曾到「女悅醫美」、「GALS GLAM BEAUTY 」、「GALS GLAM」位於荔枝角的兩個處所美容中心，接受聲稱消脂注射服務，其後出現皮疹、硬塊或膿腫，全部病人情況穩定。截至今午3時共接獲7宗查詢，三名年齡介乎25至32歲的女士表示曾接受相關注射服務後出現相關病徵。

衞生防護中心已就相關個案設立查詢熱線，截至今午3時共接獲7宗查詢，其中3名年齡介乎25歲至32歲的女士，表示曾接受相關注射服務後出現相關病徵。

中心又呼籲，曾光顧荔枝角「女悅醫美（GALS GLAM BEAUTY）」、「女悅醫美（GALS GLAM）」、及「渼生堂（CHING'S BEAUTY）」3處所，及經社交平台Instagram「90s__beautygirls」、「galsglam.beauty」和「beauty_hklady」3個賬號，聯絡並接受相關注射及懷疑出現相關症狀者，盡快求醫及聯絡衞生防護中心。