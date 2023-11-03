「洪門宴」案續審　王詩雅指衛生署職員來電拒表身分 (18:56)

被告王詩雅（現年38歲）今日由同行女律師攙扶進出法庭。王自辯稱，2022年1月6日，她尚在竹篙灣檢疫中心隔離期間，收到逾30通來電，當中有十多通來電由自稱衛生署人員打來，另有部分來電屬於傳媒。王表示，有來電者最初假扮是她的顧客，欲關心她狀况，卻又說不出何時見過面，最後才坦承是記者，追問下亦說出姓名及所屬媒體，惟自稱衛生署人員的來電都不願透露姓名。

同日，張竹君醫生致電被告。被告要求張核實身分，指出「琴日講完轉頭話俾媒體知，今朝傳媒仲講出我既confirm number(確診編號)」，質疑無法相信自稱衛生署人員的人士。張遂回應「幫你了解，遲啲覆你」，但要求被告先回答有關生日宴的事宜。

張提出的其中一項問題是生日宴內有否高官到場，被告反問高官的定義是什麼，張則指「政府主要官員」，被告便回答「講既已經講哂，其他嘢問主人家，我見到又識既已經講哂」。