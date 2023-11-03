「洪門宴」案續審　王詩雅指衛生署職員來電拒表身分 (18:56)

「榮源茶行」太子女王詩雅涉嫌去年初隱瞞行蹤的案件，她自上周二於九龍城法院大樓門前跌倒受傷後，休養至今日（3日）出庭繼續自辯。王供稱，案發時她收到多名自稱是衛生署人員的來電，但他們都不願透露姓名。其中一人是衛生防護中心傳染病處主任張竹君，被告要求張核實身分，張反問「點解唔信我喺職員？」被告於是指「琴日講完轉頭話俾媒體知」、「我既confirm number(確診編號)都係傳媒同我講，咁點樣信你哋話係就係？」審訊下周三繼續。
被告王詩雅（現年38歲）今日由同行女律師攙扶進出法庭。王自辯稱，2022年1月6日，她尚在竹篙灣檢疫中心隔離期間，收到逾30通來電，當中有十多通來電由自稱衛生署人員打來，另有部分來電屬於傳媒。王表示，有來電者最初假扮是她的顧客，欲關心她狀况，卻又說不出何時見過面，最後才坦承是記者，追問下亦說出姓名及所屬媒體，惟自稱衛生署人員的來電都不願透露姓名。
同日，張竹君醫生致電被告。被告要求張核實身分，指出「琴日講完轉頭話俾媒體知，今朝傳媒仲講出我既confirm number(確診編號)」，質疑無法相信自稱衛生署人員的人士。張遂回應「幫你了解，遲啲覆你」，但要求被告先回答有關生日宴的事宜。
張提出的其中一項問題是生日宴內有否高官到場，被告反問高官的定義是什麼，張則指「政府主要官員」，被告便回答「講既已經講哂，其他嘢問主人家，我見到又識既已經講哂」。