黑幫「泰龍」被殺案　被告同黨供稱受命把風 (18:18)

被告梁國忠（現54歲）被控於2009年8月4日謀殺李泰龍（終年41歲）。控方傳召和勝和前成員林家俊（原名）以特赦證人身分、屏風後作供，法庭頒布的匿名令不准披露其原名以外的資料。庭上透露，林於2009年後退出黑社會，他在2011年另一審訊獲免予起訴指證他人。

林家俊作供憶述，約12歲加入大角咀和勝和，他將載有「三個六」的利市交予「五筒」吳奕彤後，認對方為「大佬」。林家俊被稱為「阿B」，他曾售賣盜版光碟和販毒，亦在通州街為賭檔把風。被告有份負責管理該賭檔，每周會去賭檔約4至5晚並與各人打招呼。

案發當日，林家俊指當其時賭檔被人「冚咗」，「五筒」致電予他稱「有嘢搞」，林遂與對方前往樂群街公園，見到多名和勝和頭目商量行動。林聽到「貓仔」吩咐勿斬頭頸，被告則指「唔好斬啲重要部位」，「蘇啟」及「五筒」聽罷點頭；「貓仔」指令「江仔」要「把住個位」。

林續指，獲悉眾人「一陣去斬泰龍」，他負責把風；又稱許久之前泰龍和被告曾起爭執，泰龍以玻璃樽插中被告的頸項，林隨即被指派找泰龍但不果。事發當晚，被告電話響起後下令林和眾人「行！」，他們分批乘車到尖東等候，林聽到響軚聲後，一輛七人車駛往香格里拉酒店。審訊周一（6日）續。