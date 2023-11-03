理大外暴動案呈供辭　卓孝業稱負責制定計劃圍堵理大　兩度延遲拘捕行動 (16:02)

不認罪3人為朱健君、許銘晉及馬健朗。控方開案陳辭指，警方2019年11月18下午約2時推進至暢運道與康達徑交界，看到朱健君和另外一名男子逃跑，朱被捕時戴上黃色頭盔、防毒面具等，身穿黃色反光背心，背部寫有「急救」字樣，他另被搜出13支生理鹽水等。許銘晉及馬健朗則分別逃至康達徑及逃回理大時被截停。

庭上讀出前警務處助理處長、現任保安局副局長卓孝業的書面供辭。卓供稱案發時他是西九龍總區指揮官，由於理大內示威者人數增加，加上理大11月16日傍晚報告實驗室遺失了多種化學物質，經評估情況後他遂制定圍堵計劃，所有增援人員翌日傍晚6時已到場，警方已完成包圍理大。

卓指原本計劃在8時前展開拘捕，但因地面情況和設置「犯人處理區」等物流問題兩度延遲，最終延至10時才開始。同時網上有人號召「圍魏救趙」，一輛私家車試圖衝過柯士甸道防線，警方開了一發實彈，及後有警員在押送犯人就醫時，駐佐敦道及廣東道的救護車遭人以磚頭襲擊，警方再開了3發實彈。卓18日因應情況作出調整，讓約300名未成年學生在成年人陪同下離開，但須登記個人資料。審訊下周一續。