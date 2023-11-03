屢涉車內盜竊　警拘3男 (16:14)

新界北總區重案組署理總督察莫湛豐表示，新界北上月發生多宗車內盜竊案件，警方懷疑有人針對停泊在路邊、咪表及多層停車場的車輛下手，涉打破車窗，盜取車內財物，包括現金、首飾、電子器材等。根據調查、翻看閉路電視及行車記錄儀片段後，警方鎖定一個活躍於新界北的車內盜竊集團，涉嫌與上月9日至29日發生的9宗案件有關，而9宗案件都發生於一條由元朗至大埔的單車徑附近。

警方昨日採取行動，於新田及元朗區拘捕3名集團成員，包括一名報稱無業的31歲巴基斯坦籍男主腦，以及兩名分別29及39歲的男本地骨幹成員，他們分別報稱地盤工人及運輸工人。3人均持香港身分證。行動中，警方檢獲一些懷疑犯案工具，以及被捕人犯案時穿着的衣物。

初步調查發現，其中一名被捕人會踩電動單車，沿着單車徑尋找目標車輛，如發現車內有貴重物品，便用螺絲批、錘仔等工具敲破車窗，取走貴重物品。另兩名成員則負責變賣贓物，以及用盜取的信用卡購物。3名被捕人仍然被扣查。警方行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

警方呼籲車主不要存放貴重物品於車輛內，應將車輛停泊在有完善保安管理的停車場，以及安裝有動態偵測行車記錄儀以加強保安。