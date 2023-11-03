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留學日本女生認發表支持港獨言論　煽動罪成囚兩個月 (15:19)

留學日本的23歲女生過去5年於社交平台發表支持港獨的照片和言論，其中11個帖文於日本發布。她今年初回港時遭警方國安處拘捕，早前承認「作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪，今（3日）於西九龍裁判法院被判入獄兩個月。《港區國安法》指定法官、總裁判官蘇惠德表示，接納被告沒有以激進的言辭發帖，但帖文鼓吹港獨，會令無知的人「潛而默化」被煽動，帶來以非法手段實踐主張的風險。

被告袁靜婷（23歲）現為大學二年級生，案情指她在facebook和Instagram帳號發布共13個煽動帖文，最早於2018年9月表示主張港獨，其後發帖提到「恐怖組織共產黨」及港獨口號，並貼出含「光時」口號的海報照片。她今年2月抵港，3月被捕及向警方交出手機密碼。在警誡下，她稱於2018年起往日本讀書，2019年及2023年回港放暑假及換身分證。

蘇官判刑指，被告的fb帳戶有400多名朋友，IG帳戶則有600多人追蹤；涉案13則帖文之中，有12則帖文公開予公眾閱覽，即俗稱「地球post」，代表帖文不局限於持相關主張的人。蘇官提及，其中一則關於港獨的帖文以日文撰寫，香港境內能閱讀日文的人都可以接觸到。

辯方早前求情稱，多張有被告容貌的相片配上煽動字句，她只是近乎自戀和對法律無知，並非明知故犯。蘇官接納被告發帖的原創性不大，內容流於口號式，亦沒有使用激進字眼，加上她發帖頻率不算高，罪責較同類案件為輕。不過蘇官強調，本案發生於2018年9月至今年3月，具一定持續性，「罪責並非局限於發帖的一瞬間，而是被告有權刪除帖文卻沒有這樣做」，即使她對法律無知，不構成有效的求情理由。蘇官以3個月監禁為量刑起點，被告獲三分之一認罪扣減，判囚兩個月。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 港區國安法

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