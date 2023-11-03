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民建聯憂同運會動搖家庭價值促加強宣傳　周浩鼎：尊重葉劉淑儀主禮活動 (14:03)

同樂運動會（Gay Games）即日起一連九日在港舉行。民建聯今（3日）在政府總部外發表宣言，指於社區收到不少家長、教師及宗教團體對同運會的憂慮，強調尊重不同性傾向，惟恐有關活動動搖一男一女婚姻制度及社會對家庭核心價值，呼籲政府加強宣傳教育一男一女婚姻制度及維護傳統家庭價值。對於行政會議召集人葉劉淑儀為同運會主禮，民建聯副主席周浩鼎表示，絕對尊重個人選擇。

周浩鼎亦表示，對舉辦同運會感到憂慮及無奈，認為活動具爭議，嚴重影響社會價值觀及家庭結構。

他又促請政府需增加資源，加強宣傳及教育婚姻制度、維護傳統家庭價值。被問民建聯是否反對所有宣傳包容或同志活動，他表示需視乎活動的性質而定，例如是否具爭議，不能「一刀切」。

記者會尾聲，「性傾向條例家校關注組」成員趙佩玉帶同紙牌到場抗議，指同運會中有變裝皇后活動，斥荼毒下一代孩子，要求民建聯代為反映意見。

大會聯席主席林敏蕙今於商台《在晴朗的一天出發》中強調，同運會不是政治組織，並無任何政治目的，主辦方只是希望舉辦一個體現多元共融的體育藝文化節目，讓世界在經過數年疫情後，可看到香港有活力及生命力的一面。

區議會詳細參選名單：link.mingpao.com/80815.htm

相關字詞﹕編輯推介 同樂運動會 葉劉淑儀 周浩鼎

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