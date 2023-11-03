元朗站車站經理：721當晚兩名便衣警身在車站控制室　稱警方事前安排 (13:45)

控方傳召元朗站車站事務經理B作供，他供稱案發當晚得知發生事故，11時45分抵達元朗站處理，得悉職員曾聯絡控制中心代為報警，但不知實際時間。辯方盤問下，他確認一般警察在半小時內會到達，「唔會係一個唔合理嘅長時間」。B又指當時看到兩名天水圍警署的便衣警在車站控制室，亦有鐵路警區警員在非公眾範圍。

B在辯方追問下透露，事前已有警員要求安排兩名便衣警在7月21日到控制室，監察車站運作。他補充在7月19日，有天水圍警署警員透過WhatsApp聯絡，詢問車站可否協助，並在7月20日補充細節，指警員會在下午5時到達，B答應，但他不知道7月21日警員確實何時到場。辯方亦關注警員在控制室，是否能透過閉路電視清楚看到車站內發生的事，B表示「我代唔到佢確認」，但確認有閉路電視監察車站情况。

另一控方證人、港鐵設計工程師D亦繼續接受辯方盤問，他供稱紀錄顯示在事發列車停留元朗站月台時，共有24個緊急制被人按動，部分緊急制響動良久後，同一時間重設。辯方詢問能否推論車長沒有回應所有緊急制，便一次過重設，D不同意，他認為雖然車長不能一次過回應所有緊急制，但可以逐個回應後，一次過重設。

法官陳廣池則關注，緊急制被按動後會否有警報聲，D確認車廂內沒有警報，車長室則會有聲響。陳官續指，當時24個緊急制的聲浪應很大，形容「喺司機室入面咁狹窄嘅空間，即係癲都有份」。D同意當時情况危急，有許多人按緊急制，司機應會「一時間好緊張」。