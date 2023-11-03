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孫玉菡指吸納人才毋須住屋津貼　指外來人才最重視本港制度及自由開放 (11:47)

《施政報告》提及多項吸納外地人才，及填補人才流失措拖，包括擴大「高才通」大學名單至184間。勞工及福利局長孫玉菡今（3日）於電台節目表示，新增的8間內地和海外院校，5間屬QS世界大學排名中的酒店及休閒管理範疇位列前五；另一類屬國內「雙一流」大學。他指，大部分「高才通」申請者本身從事金融、貿易和創科，相信他們來港後，大多會投身原本行業。

對於深圳近日推出搶人才措施，包括提供生活及房屋津貼等，孫玉菡認為不出奇，因為整個大灣區都需要人才發展，相信香港毗鄰深圳，大家都去搶人才時，有助人才匯聚。他指，每個城市吸引人才的設計都建基於自身需要及吸引力，認為香港「不用學他人搶人才的優惠方法」。他又表示，經過一年多的經驗，認為人才最珍惜本港制度、自由開放、教育資源豐富及發展機遇等，有關因素遠比其他物質資助重要。

孫玉菡指，不打算提供住屋津貼，因為本港亦同時面對住屋壓力，當局會先照顧本地人需要，強調人才主要看重自身發展機遇及子女教育，當局會提供便利。

至於新增的職專畢業生留港計劃，讓指定高級文憑課程的外地學生畢業後可留港一年，尋找與其專業相關的工作。孫玉菡表示，香港需要年輕的中端及職專技術員，希望透過計劃招攬創科、資訊科技、電機工程、建造業及航空、航海等5類從業員，相信主要吸納內地生。他指，計劃有特定限制，包括要求申請者畢業後做回指定工種，並會每2年更新一次簽證，倘轉換僱主亦需作特別申請，冀申請者會長時間在港工作，應對相關行業的人才短缺問題。

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