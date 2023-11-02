5女子曾到「女悅醫美」打針消脂 疑染膿腫分枝桿菌 衛生署不排除涉無牌行醫 (20:26)

衞生防護中心今晚發稿表示，正調查一宗懷疑膿腫分枝桿菌的感染群組，涉及5名曾到一間名為「女悅醫美」（社交平台Instagram名為 「90s__beautygirls」或「galsglam.beauty」）的處所接受聲稱消脂注射的顧客。中心呼籲曾光顧該店及接受相關注射或疑出現相關症狀的人應盡快求醫及聯絡中心。根據初步調查資料，中心不排除涉及無牌行醫。
感染群組涉及5名年齡介乎26至53歲的女子，曾於今年6月至8月期間光顧「女悅醫美」，並分別到位於荔枝角青山道702—704號合興工業大廈6樓或荔枝角永康街23—27號安泰工業大廈A座10樓處所接受聲稱消脂注射服務，每次療程一般包括4至5次注射。
5名女子於接受注射後一日至數周內出現皮疹、硬塊及膿腫，全部均已求醫，2人須入院治理，當中1人仍留院。2名曾入院病人的膿腫樣本被驗出含膿腫分枝桿菌，所有病人目前情况穩定。
中心表示，接獲相關個案資料後即時採取行動，並於昨日（1日）和今日連同警方到相關處所調查，包括調查負責注射人員的專業資格、有否涉及管有未經註冊藥劑製品或無牌行醫等。根據病人提供資料，中心亦到另外兩間分別位於於荔枝角永康街18號永康中心4樓及太子彌敦道749A號愛都中心12樓的處所作進一步調查，調查仍繼續。
中心已就感染個案設立查詢熱線（2125 2372），明日起逢周一至五（公眾假期除外）由上午9時至下午5時30分運作，並於11月4日及5日上午9時至下午1時運作以接聽市民查詢。曾於上址接受注射的人，如出現皮膚紅腫、皮疹、化膿、或硬塊等病徵，應立即求醫及致電熱線。中心會評估其情况，有需要時作跟進。
衞生署提醒市民，任何注射程序只應由本地註冊醫生施行，消費者應了解醫生全名，並查閲醫委會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格和相關資歷。