5女子曾到「女悅醫美」打針消脂 疑染膿腫分枝桿菌 衛生署不排除涉無牌行醫 (20:26)

感染群組涉及5名年齡介乎26至53歲的女子，曾於今年6月至8月期間光顧「女悅醫美」，並分別到位於荔枝角青山道702—704號合興工業大廈6樓或荔枝角永康街23—27號安泰工業大廈A座10樓處所接受聲稱消脂注射服務，每次療程一般包括4至5次注射。

5名女子於接受注射後一日至數周內出現皮疹、硬塊及膿腫，全部均已求醫，2人須入院治理，當中1人仍留院。2名曾入院病人的膿腫樣本被驗出含膿腫分枝桿菌，所有病人目前情况穩定。

中心表示，接獲相關個案資料後即時採取行動，並於昨日（1日）和今日連同警方到相關處所調查，包括調查負責注射人員的專業資格、有否涉及管有未經註冊藥劑製品或無牌行醫等。根據病人提供資料，中心亦到另外兩間分別位於於荔枝角永康街18號永康中心4樓及太子彌敦道749A號愛都中心12樓的處所作進一步調查，調查仍繼續。

中心已就感染個案設立查詢熱線（2125 2372），明日起逢周一至五（公眾假期除外）由上午9時至下午5時30分運作，並於11月4日及5日上午9時至下午1時運作以接聽市民查詢。曾於上址接受注射的人，如出現皮膚紅腫、皮疹、化膿、或硬塊等病徵，應立即求醫及致電熱線。中心會評估其情况，有需要時作跟進。

衞生署提醒市民，任何注射程序只應由本地註冊醫生施行，消費者應了解醫生全名，並查閲醫委會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格和相關資歷。