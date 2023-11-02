明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

涉偷油被撞破棄車逃　兩男子涉盜竊及誤導警務人員被捕 (19:47)

兩名男子涉嫌駕駛貨車到青衣，偷取停泊路邊重型車輛的柴油，他們直接用喉管將柴油抽至車斗油缸，其後遭司機撞破，棄車逃走。及後聲稱自己的貨車被盜。警方調查後以涉嫌車內盜竊及誤導警務人員將二人拘捕。

警方表示，昨（1日）凌晨約12時30分接獲一名52歲男司機報案，指將其中型貨車停泊在青衣青高路期間，發現一名貨車男司機盜去其中型貨車油缸的柴油，該貨車男司機其後棄車逃去。警員接報到場，在該輛輕型貨車內檢獲一批工具，包括油管、電動油泵、兩個塑膠油箱及約150公升柴油。經初步調查，案件列作車內盜竊，交由葵青警區重案組跟進。

警方經深入調查，昨日在青衣區拘捕兩名分別25及29歲本地男子，涉嫌車內盜竊及誤導警務人員，他們現正被扣留調查。案情顯示，該兩名被捕男子早前報案指停泊在東涌的貨車疑被人盜去。經調查後，懷疑該兩名男子向警方提供虛假資料。警方行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

網上流傳影片，懷疑有人偷取貨車上的柴油，遭司機揭發，片中有人大喊：「偷我油」，並拍攝到一條連接著車輛的喉管在地上，不斷有油漏出。

警方呼籲駕駛人士，尤其是職業貨車司機，提高警覺及加強汽車防盜設備，並將車輛停泊於有保安措施的停車場。警方亦提醒市民切勿購買來歷不明的燃油或光顧非法加油站。任何人士若購買非法燃油，均屬違法行為。

相關字詞﹕車內盜竊 誤導警務人員

上 / 下一篇新聞