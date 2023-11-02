涉偷油被撞破棄車逃　兩男子涉盜竊及誤導警務人員被捕 (19:47)

警方表示，昨（1日）凌晨約12時30分接獲一名52歲男司機報案，指將其中型貨車停泊在青衣青高路期間，發現一名貨車男司機盜去其中型貨車油缸的柴油，該貨車男司機其後棄車逃去。警員接報到場，在該輛輕型貨車內檢獲一批工具，包括油管、電動油泵、兩個塑膠油箱及約150公升柴油。經初步調查，案件列作車內盜竊，交由葵青警區重案組跟進。

警方經深入調查，昨日在青衣區拘捕兩名分別25及29歲本地男子，涉嫌車內盜竊及誤導警務人員，他們現正被扣留調查。案情顯示，該兩名被捕男子早前報案指停泊在東涌的貨車疑被人盜去。經調查後，懷疑該兩名男子向警方提供虛假資料。警方行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

網上流傳影片，懷疑有人偷取貨車上的柴油，遭司機揭發，片中有人大喊：「偷我油」，並拍攝到一條連接著車輛的喉管在地上，不斷有油漏出。

警方呼籲駕駛人士，尤其是職業貨車司機，提高警覺及加強汽車防盜設備，並將車輛停泊於有保安措施的停車場。警方亦提醒市民切勿購買來歷不明的燃油或光顧非法加油站。任何人士若購買非法燃油，均屬違法行為。