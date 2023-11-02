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索賄4萬代洽減舖租　物業代理罪成判囚7個月 (18:19)

57歲女物業代理涉嫌向一名夾公仔店租戶索取及收受賄款共4.1萬元，作為替對方在2019新冠疫情下與業主洽商減租及續租的報酬。她事後否認代理人接受利益等6罪，早前被判罪名成立，還押至今日（2日）在九龍城裁判法院接受判刑。裁判官形容本案屬被告自導自演，因業主根本無意減租，但被告卻向事主訛稱要先付款才能請得高人協助，但考慮被告已向事主全款賠償，最終判處她入獄7個月。

被告鍾繡文（57歲）為伯樂聯行（店鋪）有限公司（下稱伯樂聯行）前物業代理，早前被裁定3項代理人接受利益、1項代理人索取利益及2項煽惑他人提供虛假資料罪成立。

裁判官判刑時指，被告在業主不打算減租下，仍向事主虛構有高人協助，形容本案屬被告自導自演，無中生有，以向事主索取利益。她的行為影響業內同行，但考慮被告已作賠償，沒有實際得益，故判她囚7個月。

案情指，事主由2019年12月起租用旺角某舖位經營夾公仔店，月租14萬元，被告為交易的經手代理。上述租戶自2020年3月底起多次要求被告協助與業主洽商減租。最終被告收取3筆賄款共2.1萬元，其後她再就續租事宜向事主索取2萬元賄款。被告亦煽惑事主使用由裝修承辦商發出的收據，以掩飾向她支付賄款。

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