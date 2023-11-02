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男子涉藏兩支雷射筆罪成還押候判 官指理應不會冒險攜往示威現場 (18:16)

2019年10月27日旺角一帶有人堵路，事後多人被捕。其中一名40歲無業漢涉嫌攜有兩支雷射筆，因而被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。他否認控罪，辯稱因住鄉村寮屋，出入時常用雷射筆驅離猴子野豬。案件今日（2日）在九龍城裁判法院裁決，裁判官拒納被告說法，認為被告明知雷射筆是示威者常用裝備，理應不會冒險攜帶，終判被告罪成，須還押至11月17日候懲。

被告朱啟輪早前於審訊時稱，他患有癲癇症，住在葵涌長坑村。裁判官裁決時指，當日約10名示威者在旺角一帶堵路後往西逃跑，警車追至旺角亞皆老街 117-121 號外，防暴警員下車後拘捕了身穿黑衣的被告，在他身上搜出生理鹽水、口罩及涉案雷射筆。

被告自辯時稱，他約了一名叫鄭俠的朋友在旺角見面，兩人相識於2018年一次遊行中，當時鄭將一面寫有香港獨立的旗幟交予被告看管，直至案發當日，兩人相約好交還物品。被告亦指，他家附近有猴子野豬出沒，他過去用行山杖作自衛，後來因為社會運動出現，他怕攜帶行山杖會被警方逮捕，才改用雷射筆。

裁判官反駁指，既然被告意識到帶行山杖會惹人懷疑，同樣道理亦適用於鐳射筆，因為當時鐳射筆是示威者常用裝備，故被告理應會棄用鐳射筆而改用其他物品作自衛，如強力電筒。官亦指，被告友人一年後突然提出要取回物品的說法不合情理，加上常人不會同時攜帶兩支鐳射筆外出，故裁定被告當日管有鐳射筆是作非法用途所使用。法庭在判刑前為被告先行索取背景報告。

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