男子染新冠後搭港鐵訪「藍店」囚7個月　上訴稱案發時僅懷疑患病 (18:11)

上訴人雷寶林（42歲）否認2022年2月24日至28日干犯12項「使其他人蒙受感染的危險」罪，受審後被裁定在24日至26日的9罪成立，就另案服刑期間被判囚7個月15天，最終加監6個月，後來獲准保釋等候上訴。庭上透露，上訴人已服大部分刑期，尚餘兩個月。

上訴方稱，上訴人被指是「受指明傳染病感染的人」應以醫學角度界定，當局2月26日前只承認以核酸檢測作確診個案，不接受快速測試證明。上訴人於2月24日檢測，28日得知結果陰性，3月4日始發現對新冠病毒初步呈陽性，故他案發時並不自知受感染。

律政司一方則指，案發時上訴人體內已有病毒，他的行為等有證據基礎顯示他自知染疫。但上訴方重申，上訴人沒有醫學知識，他純粹估計、懷疑自己患病，不足以構成自知屬受感染者。暫委法官游德康關注，案件是否須要修改控罪、發還讓裁判官考慮，並押後至12月13日讓雙方作進一步陳辭，上訴人續准保釋外出。