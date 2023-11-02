涉不滿警察抄牌爆口角　「姑爺偉」被捕 (18:36)

【18:36更新】傍晚近6時，「姑爺偉」被黑布蒙頭、鎖上手銬，由元朗警區反黑組探員押至天水圍天瑞邨瑞意樓寓所搜查。眾人逗留約20分鐘，「姑爺偉」被帶上警方車輛離去，暫沒搜獲可疑物件。

警方今日（2日）表示，警員於10月31日下午約4時24分在元朗西裕街執行打擊違例泊車行動，其間有4名男子涉嫌阻礙人員執行職務，拒絕遵從人員指示出示身分證明文件，並在場叫囂。警員對違泊的車輛作出定額罰款票控及向4名人士發出警告及搜查，然後將4人驅散。元朗警區進一步調查事件，昨晚（11月1日）約9時在元朗拘捕一名姓張的43歲男子，涉嫌阻礙警務人員執行職務。案件交由元朗警區反三合會行動組第二隊跟進。被捕人正被扣留調查。警方不排除稍後會有更多人被捕。

據悉，被捕的姓張男子綽號「姑爺偉」，有黑幫「和勝和」背景，過去曾涉及「721事件」被捕。至於另外3名懷疑涉案男子分別為「四眼昌」、「黑仔亮」及「肥星」，「四眼昌」及「黑仔亮」懷疑有份叫囂，「肥星」懷疑負責拍片。