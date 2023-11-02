明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

涉不滿警察抄牌爆口角　「姑爺偉」被捕 (18:36)

網上流傳一段影片，見到日前有市民懷疑不滿被抄牌，與在場警員發生口角，有人一度怒駡「你係要抄我，邊度得罪你？」，其間夾雜粗言穢語，之後有人對警員稱「隻揪啦」，警員立即反駁「你講乜嘢？你係咪要襲警？乜嘢隻揪呀？」

【18:36更新】傍晚近6時，「姑爺偉」被黑布蒙頭、鎖上手銬，由元朗警區反黑組探員押至天水圍天瑞邨瑞意樓寓所搜查。眾人逗留約20分鐘，「姑爺偉」被帶上警方車輛離去，暫沒搜獲可疑物件。

警方今日（2日）表示，警員於10月31日下午約4時24分在元朗西裕街執行打擊違例泊車行動，其間有4名男子涉嫌阻礙人員執行職務，拒絕遵從人員指示出示身分證明文件，並在場叫囂。警員對違泊的車輛作出定額罰款票控及向4名人士發出警告及搜查，然後將4人驅散。元朗警區進一步調查事件，昨晚（11月1日）約9時在元朗拘捕一名姓張的43歲男子，涉嫌阻礙警務人員執行職務。案件交由元朗警區反三合會行動組第二隊跟進。被捕人正被扣留調查。警方不排除稍後會有更多人被捕。

據悉，被捕的姓張男子綽號「姑爺偉」，有黑幫「和勝和」背景，過去曾涉及「721事件」被捕。至於另外3名懷疑涉案男子分別為「四眼昌」、「黑仔亮」及「肥星」，「四眼昌」及「黑仔亮」懷疑有份叫囂，「肥星」懷疑負責拍片。

相關字詞﹕編輯推介

上 / 下一篇新聞