721案列車車長供稱事發時只聞嘈雜聲 車長室閉路電視顯示屏故障 (14:55)

林卓廷早前申請傳召他當時的助手冼卓嵐為控方證人，法官陳廣池今拒絕申請。控方傳召港鐵車長C在屏風後作供，綜合其書面及庭上供辭，案發晚10時29分，C由紅磡站開出列車，駛至錦上路站時一切正常。至10時50分，她駛入元朗站後看到有人阻止車門關上，遂提醒乘客勿靠近車門，又通知控制中心，對方通知元朗站職員處理。其後她收到指示要「清客」，遂發出廣播，指列車停止服務，請乘客離開車廂，部分乘客離開，亦有人逗留，她通知控制中心無法「清客」。

同時，有乘客按動共20至30個緊急制但無人回應，而車長室的顯示屏故障，無法顯示車卡的閉路電視畫面。不斷有人拍打車長室門，指有人打架，她望向車尾位置，見大量穿白衣的人聚集，但看不到他們在做甚麼。控制室此時問她能否關門，她嘗試約6次後成功關門並駛走列車，全程逗留15至20分鐘。

C在陳官詢問下補充，有乘客拍打車長室門，緊急制又無人回應，令她受驚，她向控制中心報告後對方指示繼續「清客」。列車駛離元朗站後，仍不斷有人拍打車長室門，問為何不關門、不開車，C感驚慌，控制中心指示她繼續行車。陳官問她是否怕有人衝入車長室、擔心有人動粗，C同意，又指門外的聲音不友善，令她受驚。陳官詢問一連串問題後，重申是要了解列車運作情況，不會影響針對被告的證供。