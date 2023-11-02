明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

黑幫「泰龍」被殺案　控方指被告非法入境犯案 曾稱勿斬重要部位 (14:50)

黑幫新義安頭目、被稱為「尖東霸王」的「泰龍」李泰龍，2009年在尖東九龍香格里拉酒店門外疑遭復仇而中伏身亡。涉案主腦、和勝和頭目「紋身忠」梁國忠，潛逃10年後自首。他否認一項謀殺罪，案件今早（2日）在高院開審。控方透露，和勝和頭目在案發前曾指示刀手「唔好斬頭」，紋身忠曾強調「唔好斬啲重要部位」。

無業被告梁國忠（現54歲）被控於2009年8月4日謀殺李泰龍（終年41歲）。控方讀出開案陳辭指，本案源於2006年7月23日，李泰龍在酒吧消遣時高叫其手下文沛盈「阿盈」遇襲，在場的新義安與和勝和兩幫因而打鬥衝突，期間泰龍爆樽擊傷被告。被告送院施行頭頸手術，兩日後出院，臉部留有疤痕。泰龍及後被控3項襲擊等罪，均被裁定罪脫。

三年後，被告在案發當日採取復仇行動。凌晨約4時，泰龍和阿盈駕車到達香格里拉酒店，泰龍甫下車遭一輛七人車撞倒，繼而有三名戴帽和口罩的刀手落車斬傷。此時另一輛私家車抵達，兩名男子曾下車監督斬人經過。泰龍送院兩個小時後身亡，醫生指其死因是腦部受創及身上多處刀傷。

控方透露，將傳召事發時把風的和勝和成員林家俊（原名）以特赦證人作供，又指有和勝和頭目在案發前曾指示稱「唔好斬頭、唔好斬頸、唔好斬大動脈」，被告附和及指令「行啦！」，並有份乘車到場目擊計劃執行。控方指，酒店外閉路電視拍攝到案發過程，而被告雖然當時有離境記錄，但實情乘搭「大飛」以海路回港犯案，並非不在場。案件明（3日）續。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞