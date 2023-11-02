黑幫「泰龍」被殺案　控方指被告非法入境犯案 曾稱勿斬重要部位 (14:50)

無業被告梁國忠（現54歲）被控於2009年8月4日謀殺李泰龍（終年41歲）。控方讀出開案陳辭指，本案源於2006年7月23日，李泰龍在酒吧消遣時高叫其手下文沛盈「阿盈」遇襲，在場的新義安與和勝和兩幫因而打鬥衝突，期間泰龍爆樽擊傷被告。被告送院施行頭頸手術，兩日後出院，臉部留有疤痕。泰龍及後被控3項襲擊等罪，均被裁定罪脫。

三年後，被告在案發當日採取復仇行動。凌晨約4時，泰龍和阿盈駕車到達香格里拉酒店，泰龍甫下車遭一輛七人車撞倒，繼而有三名戴帽和口罩的刀手落車斬傷。此時另一輛私家車抵達，兩名男子曾下車監督斬人經過。泰龍送院兩個小時後身亡，醫生指其死因是腦部受創及身上多處刀傷。

控方透露，將傳召事發時把風的和勝和成員林家俊（原名）以特赦證人作供，又指有和勝和頭目在案發前曾指示稱「唔好斬頭、唔好斬頸、唔好斬大動脈」，被告附和及指令「行啦！」，並有份乘車到場目擊計劃執行。控方指，酒店外閉路電視拍攝到案發過程，而被告雖然當時有離境記錄，但實情乘搭「大飛」以海路回港犯案，並非不在場。案件明（3日）續。