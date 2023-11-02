甯漢豪：容市區輕微僭建物主動申報緩執法非特赦　紅山半島等嚴重個案「唔好有遐想」 (11:14)

甯漢豪舉例指，輕微僭建物包括晾衣架、冷氣機支架等，稱密封露台或紅山半島等的類似情况不會以主動申報的形式處理，「千祈唔好有遐想」 。她表示，目前當市民投訴有僭建，若非須優先取締類別，屋宇署會發出勸喻信；若日後以其他務實方法處理，「唔使次次有人嚟問我，我又要出封信嚟勸喻你」。至於當局計劃提升罰則的程度，她說仍要檢視，但相信幅度不會小。

另外，政府日前發布《北部都會區行動綱領》，當中未有提及於南生圍及蠔殼圍增設濕地公園，環境及生態局稱須待明年上半年完成可行研究後公布資料。甯漢豪今表示，綱領並非沒有在濕地保育方面著墨，社會不應太快下定論，稱濕地保育項目會變，強調研究是再檢視保育質量高的範圍，以便政府投放資源。她又說，如果單純考慮其他地方有多少濕地，香港就要跟隨，做法亦不智，更重要是視乎保育質素。

被問到預計整個北都項目造價，甯漢豪說，明白市民想知道工程造價，但由於很多版塊的研究未完成，故未能提供一個數字，又說當局要研判公布造價的時機，稱提供一個初步預算後，社會各界會「入咗腦」，若隨項目深化而預算有變，當局就要花很多氣力解釋。