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2023施政報告｜跨境採購醫療服務涉低風險項目磁力共振　另考慮牙科服務 (12:26)

《施政報告》提及多項跨境醫療措拖，包括擴大長者醫療券適用範圍至大灣區內合適的醫療機構，目標先增加約五間醫療機構作為提供基層醫療服務試點，並提出於合適的大灣區醫療機構採購醫療服務。醫務衛生局長盧寵茂今早（2日）於港台節目表示，當局著眼於採購輪候時間較長且風險較低的項目，例如電子掃描及磁力共振等非入侵性診斷，另牙科亦屬考慮項目之一，指現時亦已有不少港人會到內地洗牙或補牙等。他認為措施有助紓緩本港短期的醫療壓力及輪候時間。

被問到萬一跨境醫療出現事故如何處理，盧寵茂表示，當局篩選醫療機構時重視其具香港服務經驗，尤其機構負責人是否持本地專業，舉例若機構在兩地都有提供服務就較理想，「有咩問題嘅時候可以捉住佢，負責到」。他又指，當局正與國家衛健委、省或市研究是否可共同監控，他表示，內地對醫院醫生的監控相當嚴謹，相信雙方合作可確保醫療質量。

《施政報告》亦提出商討救護車跨境運送病人，盧寵茂指措拖可免病人要於關口「轉車」，當局會以數間內地醫院作突破點，考慮先批核部份救護車、醫護人員、車上儀器及藥物，但由於過程牽涉審批、病人直接運送，當局現階段希望先以一間香港病人需求較大、靠近邊境的內地醫院作試驗。

至於病人抵港後的安排，盧寵茂表示由於醫院管理局的醫療能力較強，且有急症室作轉院落腳點，故會作為跨境救護直通車接觸點。他指，醫院與醫院會事先溝通，當接獲通知後會視乎關口位置，再安排運送病人至最近的醫管局轄下急症室，倘病人已聯絡私家醫院，亦可作安排。

被問到跨境運送病人會否對香港醫院造成負擔，盧寵茂表示，跨境救護車並非運送急性創傷或輕症病人，舉例指若有港人在內地撞車，應該先前往附近醫院接受緊急治療，待病情穩定後又有需要，才經救護車轉回港。他預計，屆時只有單位數字的病人，「唔會日日落嚟」，並以香港居民為主，但同時不排除任何國籍人士到香港尋求醫療服務。

相關字詞﹕編輯推介 跨境醫療 長者醫療券 盧寵茂

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