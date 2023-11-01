廣華醫院第一期重建新大樓被指電線槽鍍層厚度不足 醫管局指示總承建商調查 (21:32)

廣華醫院第一期重建工程新大樓今年中落成。醫管局今日（1日）晚上公布，早前接獲傳媒就廣華醫院新大樓電線槽鍍層厚度的查詢，並隨即展開一連串檢測，包括指示總承建商在大樓內展開詳細調查，及委託獨立專家進行覆檢及安排拆除部分樣本等。據了解，廣華醫院新大樓電線槽鍍層被指厚度不足，醫管局近期亦有其他新落成設施採用同一機電工程承辦商。
醫管局表示，本月18日起共採取一連串檢測，包括要求承建商在大樓內多個不同地點抽樣檢測電線槽，並由總承建商委託認可人士覆核，局方亦委託獨立專家覆檢，包括抽樣檢測厚度、檢視總承建商檢測儀器及方法等，專家稍後會實地抽樣送往認可實驗室進行詳細檢驗，包括以精密儀器量度物料重量及厚度，獨立專家稍後會向醫管局提交正式報告。
據了解，該名獨立專家為港大機械工程系前客座副教授林超雄，他早前亦獲聘調查Mirror紅館演唱會意外及聯合醫院手術燈墜燈事故。
醫管局稱，有關電線槽鍍層主要用作防鏽用途，厚度不涉及樓宇結構安全，亦不影響病人及員工安全；該局亦已去信總承建商，要求總承建商根據合約標準的規定提交報告。該局稱若發現工程物料不符合標準，必定會嚴肅追究責任，亦會按照合約要求總承建商採取必要補救措施；若發現涉及刑事，會轉交執法部門跟進。