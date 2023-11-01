港女足前助教否認非禮下屬　官准事主與被告庭上對望 (18:57)

被告黃子偉（現40歲）被控於2021年7月至9月的某日，分別在香港某工廠大廈及某車內非禮事主X（現32歲），以及同年9月23日，在某工廈非禮X。案件早前作審前覆核，署理主任裁判官香淑嫻批准X在屏風後作供，以阻隔公眾的視線，被告仍可見到屏風後的X。辯方大律師黃志偉今表示，被告有權和X對視，因為本案不涉及暴力侵犯，加上X已經成年，並非易受傷害證人。

主審裁判官彭亮廷裁決指，案例顯示被告擁有和事主對質的權利（right to confrontation），認為香官的指示有商榷餘地。在彭官指示下，法庭的屏風改為只阻擋公眾，被告今午坐在其中一排律師席，可以和X相望。

X今午供稱，她於2016年認識被告，兩人會聊天吃飯和相約踢球，談及足球發展方向。約於2021年7月，她答允加入被告的公司擔任足球項目發展助理，負責為被告的項目申請撥款，也會幫忙印製球衣和教足球。兩人的對話近九成圍繞工作，餘下則會談及茶餘飯後的事宜。審訊明（2日）續。