前男警燙傷女童認虐兒　連同欺詐及猥褻案共判囚8年 (18:51)

男被告F.S.L.（49歲）否認有意圖傷人罪，但承認交替的虐兒罪，他另否認的兩項虐兒罪存檔法庭；女被告W.N.M.（33歲）否認虐兒罪，被裁定罪成。

法官陳廣池判刑指出，男被告案發當天以高溫熱水淋向女童X （現年9歲）的身軀，更甚的是X曾大叫和要求停止，但被告沒有聽從，明顯是想X受苦更久，非一時魯莽。從X傷勢的照片可見，她事後全身多處包括頭部、面、背部等均有大範燙傷，她因延遲就醫逾1個月引致傷口癒合不良、細菌感染，現時雖然痊癒但仍留有疤痕；終下令被告在本案囚28個月。

法官續指，從女被告的報告可見她過份信任和依賴伴侶，以致案發時未能作合理判斷。她只稱遭男被告欺騙和情感操控，求情信中無提及女兒受的苦，加上她不認罪，悔意有限，以監禁18個月為量刑起點。反而X繪畫替母親求情，求法庭原諒，基於女被告獲家人支持，額外減刑3個月。