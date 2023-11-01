涉從理大突圍　11人認只參與暴動一日 (17:40)

14名被告為黃貴鴻、莫紫微、朱健君、許銘晉、明子軒、鄭卓琳、伍秀妮、謝源紹、林玉堃、施朗、梁恭豪、馬健朗、張展銘及陳嘉鋒。14人同否認於2019年11月17日至18日，在理工大學與暢運道一帶參與暴動。

除朱健君、許銘晉及馬健朗，其餘11人承認一項交替控罪，指他們於2019年11月18日在暢運道一帶參與暴動。謝源紹另承認無牌管有無線電通訊器具罪，即一套無線電收發機；張展銘另承認無牌管有無線電通訊器具罪及管有物品意圖摧毀或損毀財產罪，涉一支汽油彈、一個打火機、一罐打火機油、一把扳手及一把鉗。

案情指，2019年11月17日警方圍封理大，認罪被告此前已身處校園範圍，示威者向警方投擲汽油彈、射箭、自製武器等。警方全面封鎖校園前曾呼籲人士從李兆基樓（Y座）離開，但各被告繼續留守。衝突於封鎖後更為激烈，示威者用雜物堵塞暢運道天橋，鋭武裝甲車被擊中汽油彈後起火。

包括認罪被告在內百餘人18日下午1時許試圖從理大正門逃走，並在暢運道集結，最終18人被捕，分別被搜出防毒面罩、頭盔等物品；其餘未被捕者逃回理大內。施朗警誡下稱從新聞得知理大內有多人受傷，遂進入理大為傷者急救，他被搜出黃色反光背心、15支生理鹽水、5把剪刀等。張展銘被捕時手上分別握有汽油彈及打火機。