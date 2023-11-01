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醫管局普通科門診電話預約難　醫管局冀三年內將電話系統數碼化 (16:08)

現時市民可透過電話或手機程式HA Go預約醫管局普通科門診。有立法會議員提出質詢，質疑電話預約經常失敗，醫務衛生局長盧寵茂今日（1日）於立法會回應稱，普通科門診電話預約現時已增至800條線路，編配至74間門診，「多的可能10幾20條，少的可能是10條以下」，惟受傳統制式電話系統所限，能提升線路量有限，醫管局務求3年內將系統數碼化，令市民更易接通電話。

提出質詢的民建聯周浩鼎稱，不諳使用智能手機的長者只能透過電話預約，「打電話打幾個鐘，打足一日都打唔通」，質疑電話系統形同虛設，建議增撥更多長者專籌至電話系統，並透過視像診症騰出更多服務量。

盧寵茂表示，今年首8個月數據顯示，普通科門診電話預約佔八成、HA Go佔兩成，當中各近四成為長者，反映不少長者逐漸掌握使用手機程式，又稱當局冀進一步推動長者使用手機程式進行健康管理，曾能更好應付人口老化需要。

至於視像診症，盧稱不同偶發疾病的病徵各異，如首次診症透過視像，在醫學上有限制，更會減低醫護處理個案效率，較面對面診症需要多一倍時間。

立法會衛生事務委員會副主席楊永杰建議向長者派發現場籌，盧寵茂回應稱，以前醫管局曾採用有關安排，認為在現代社會，「要老人家日曬雨淋現場排隊」並非科學化、能照顧長者的安排，暫無計劃重設現場籌。

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