立法會三讀通過中大校董會改組修例草案　劉業強、狄志遠及張欣宇投棄權 (15:48)

大部分議員在二讀發言支持修例，身為法案委員會主席的經民聯梁美芬說，中大作為獲公帑資助大學，近年多次發生引起爭議事件，包括中大校長段崇智在2019年極具爭議的表現後獲續聘、更改校徽事件等，反映中大校董會已失效，認為中大應謙卑地接受修例，「唔好覺得大家要干預佢哋啲咩嘢 」，以讓校董會發揮應有管治角色，令學術及管治架構方面都達國際一流大學的水準。她又說，今次修例內容溫和，相信日後校董會校外成員在「山頭主義」嚴重的情况下，要作監管仍不容易。

有份提出修例的中大校董、自由黨張宇人表示，今次修例的主要目標是重組中大校董會，以逹致滿足「宋達能報告書」的要求，稱以往一直未有完成改組屬極其荒唐，又說修例看似順理成章卻充滿困難，他與另外兩名中大議員校董收到很多無謂攻擊，但仍收到很多鼓勵，對此深感欣慰，相信修例草案有堅實的社會基礎支持。

狄志遠要求記名點票，他在二讀辯論時表示，中大作為資助大學，應受社會監察，而中大持續改善校董會架構亦符合社會期望，不過他認為，大學處理事情的常規是凝聚共識，惟今次事件中大校董會及不同持分者有不同意見，對此感可惜及遺憾，又說大家並非原則上不同意改革，絕對可以慢慢商量、尋求共識。他說，擔心今次改革會造成日後持分者合作時有分歧、紛爭及不信任，故會投棄權票。

教育局長蔡若蓮說，今次修例是完成中大過往未完成的使命，以提升學校管治水平，政府歡迎議案，支持教資會資助大學持續審視及完善管治機制。

修例草案由3名身兼中大校董的立法會議員張宇人、鄧家彪及劉國勳向立法會提交。修例後中大校董會人數由現時55人大減至34人，由23名校外成員與11名校內成員組成，比例由約1：1改為約2：1；立法會議員議席維持3人；校長及常務副校長須經校董會四分之三成員支持方可聘任。