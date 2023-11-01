立法會三讀通過中大校董會改組修例草案　劉業強投棄權拒透露原因 (16:52)

有份提案的中大校董、自由黨張宇人表示，高興草案通過，而涉校董會改組的75萬開支，現由3名提案議員墊支，將繼續向中大追討。他又指，過往每次校董會改組涉款皆由該校支付，即使大學管理層反對或不同意改組，「老實說看不到為甚麼中文大學覺得他們不應該支付？」

根據草案，過渡期將有14名校董出任，料中大校監、特首李家超將再委任1名校董。張宇人指，校董會主席將帶領過渡期及將來34人的校董會，過渡期間將保留法定人數12人的規定，直至34人的校董會組成，法定人數方提升至17人。他沒回應會否於過渡期內動議調查甚至彈劾校長段崇智及副校長吳樹培。同樣有份提案的中大校董、民建聯劉國勳表示，重組校董會只是改革或提升中大管治的其中一步，將於新的校董會跟進過去揭露的管治問題，包括更換校徽事件、中大校方有否越權等事宜。

投棄權票的經民聯劉業強被問到為何投棄權票時，反問「可唔可以唔答你」，記者追問是否投錯票，他僅稱「遲啲答你」。今次修例的法案委員會主席、經民聯副主席梁美芬透露，在黨內從未收到劉業強反映會投棄權票。另一投棄權票的香港新方向張欣宇表示，對於修例內容意見不大，但質疑立法過程的處事方式。他說，立法有分歧是正常，惟當有議員提出就修例舉行公聽會時卻拒絕舉行，加上有消息指校董會對修例沒有共識，反問「是否有權就咁樣去晒？」

恢復二讀期間，大部分議員均發言支持修例，身為法案委員會主席的梁美芬說，中大作為獲公帑資助大學，近年多次發生引起爭議事件，包括中大校長段崇智在2019年極具爭議的表現後獲續聘、更改校徽事件等，反映中大校董會已失效，認為中大應謙卑地接受修例，「唔好覺得大家要干預佢哋啲咩嘢 」，以讓校董會發揮應有管治角色，令學術及管治架構方面都達國際一流大學的水準。她又說，今次修例內容溫和，相信日後校董會校外成員在「山頭主義」嚴重的情况下，要作監管仍不容易。

張宇人發言時就表示，今次修例的主要目標是重組中大校董會，以逹致滿足「宋達能報告書」的要求，稱以往一直未有完成改組屬極其荒唐，又說修例看似順理成章卻充滿困難，他與另外兩名中大議員校董收到很多無謂攻擊，但仍收到很多鼓勵，對此深感欣慰，相信修例草案有堅實的社會基礎支持。

狄志遠要求記名點票，他在二讀辯論時表示，中大作為資助大學，應受社會監察，而中大持續改善校董會架構亦符合社會期望，不過他認為，大學處理事情的常規是凝聚共識，惟今次事件中大校董會及不同持分者有不同意見，對此感可惜及遺憾，又說大家並非原則上不同意改革，絕對可以慢慢商量、尋求共識。他說，擔心今次改革會造成日後持分者合作時有分歧、紛爭及不信任，故會投棄權票。

教育局長蔡若蓮說，今次修例是完成中大過往未完成的使命，以提升學校管治水平，政府歡迎議案，支持教資會資助大學持續審視及完善管治機制。

修例草案由3名身兼中大校董的立法會議員張宇人、鄧家彪及劉國勳向立法會提交。修例後中大校董會人數由現時55人大減至34人，由23名校外成員與11名校內成員組成，比例由約1：1改為約2：1；立法會議員議席維持3人；校長及常務副校長須經校董會四分之三成員支持方可聘任。