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政府無計劃為臨牀心理學家等5類專業立法　林哲玄質疑不顧市民福祉 (15:15)

現時醫生和護士等醫療專業人員須法定註冊方可執業，臨牀心理學家等5類醫療專業人員，則靠自願參與「認可醫療專業註冊計劃」，由獲認可醫療專業團體審批註冊。醫務衛生局長盧寵茂今日（1日）出席立法會回應質詢時稱，計劃下個別專業如營養師僅少於四成從業員有向認可團體作註冊，認同有相當大進步空間，惟政府暫無意立法強制該5類醫療專業進行法定註冊。醫衛界議員林哲玄反駁，該5類醫療專業人員現時即使無自願註冊，仍可掛名自稱為相關界別從業員，更可作宣傳，質疑當局「拿市民福祉來玩」。

現時臨牀心理學家、教育心理學家、營養師、言語治療師及聽力學家正參與「認可醫療專業註冊計劃」，由中大賽馬會公共衛生及基層醫療學院負責評審認可專業團體，替相關界別從業員進行自願註冊。

盧寵茂稱，政府考慮規管醫療專業人員，採取風險為本原則，設立法定強制註冊制度牽涉整個醫護專業規管，政府須審慎和通盤考慮，暫無計劃就該5類專業立法，又認為自願註冊比強制註冊更具彈性，一旦要更改註冊標準，亦毋須經修例處理。

盧稱，中大賽馬會公共衛生及基層醫療學院正進行檢討，初步認為計劃運作大致暢順，並能確保醫護人員具有專業水平及為市民提供更多資訊，完成檢討後會向政府提交報告，就如何優化計劃及未來路向提供建議。

提出質詢的林哲玄質疑，該5類醫療專業中，即使毋須註冊仍可繼續執業、「喜歡做什麼都可」，且可賣廣告，建議政府只准自願註冊可自稱為相關專業執業者。議員葉劉淑儀則稱，現時立法效率高，強制註冊比現行做法更高效率和透明度。

盧寵茂回應稱，立法強制註冊須相關醫療界別就註冊標準達成共識，包括教育程度、持續進修和培訓等，又稱臨牀心理學家曾有兩個專業團體申請成為認可註冊機構，反映某些界別在確認認受性方面仍須討論。

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