721案匿名證人改稱不知白衣人跳閘襲擊動機 (13:44)

在屏風後作供的A早前供稱，案發當晚在鳯攸北街休憩處參與白衣人遊行，其後前往元朗站。代表被告陳永晞的資深大律師潘熙問到，A是否到元朗站湊熱鬧，與白衣人無關，A同意，她亦同意閘內有人站得較後，身上無任何物品，與白衣人無互動，至於這批人是否一樣在湊熱鬧，A指「一半同意」，因有人可能擔心殃及池魚而離開，亦有人可能喜歡湊熱鬧。

A早前供稱目睹白衣人「忍唔住」跳入閘打鬥，她今改稱有機會混淆網上片段，不肯定實際目睹跳入閘的一刻。辯方質疑，A其實不知白衣人為何跳入閘，A則指當時閘內的人噴水「襲擊緊人」，又稱「入嚟吖」，認為「感覺係挑釁咗佢，想佢哋入去囉，跟住佢哋都入去嘅話，就好自然會打鬥」。在辯方盤問下，A確認不曾與跳入閘的白衣人傾談，不是其同伙，最終同意她不知白衣人為何跳入閘。

辯方續提出，閘內的人噴水前閘外有孕婦及記者受襲，A指見不到，但同意噴水令閘外的人退後，雙方拉遠了距離，白衣人亦暫停襲擊。

控方覆問證人時，重提A稱事發前得悉有人入元朗，有人保衛家園。A補充是「黑衣人」、以年輕人為主會入元朗，又見過海報寫「唔知乜嘢元朗，得天下」，據她理解是有人入元朗破壞，「我哋身為元朗巿民，都唔想元朗搞成咁」，但否認因此參與遊行，強調是為支持兩個「保衛家園」的朋友。審訊明續，控方將傳召港鐵職員作供。