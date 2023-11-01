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白石角站施工具挑戰　林世雄：港鐵研推前期工程 (13:26)

去年《施政報告》提出興建東鐵白石角站，目標於2033年或之前落成。運輸及物流局長林世雄表示，目前仍在規劃，由於涉及在現有東鐵線增設車站，施工難度增加，港鐵正研究前期工程的可行性。當局承諾盡速加快，令白石角站早日落成。

民建聯議員陳克勤於立法會會議上質疑，北環線涉及4個車站，興建時間卻與白石角站同為11年，政府如何說明貫徹「基建先行」的原則。

林世雄解釋，北環線比白石角站更早規劃，而且在現有鐵路加站或設延線，規劃和施工都有不同，亦必須在不影響現有運作下推進工程，部分工程只能在非行車時間實行，港鐵初步建議的非行車時段工程包括建造月台、高空電纜、供電系統、機電系統及幕門等，加上恆常鐵路維修等安排，每晚可作施工的非行車時間只有約兩小時，而且車站選址鄰近民居，夜間工程亦須符合相關環保法例要求，港鐵正研究前期工程的可行性，亦正研究採用「組裝合成」及「裝配式設計」建築方式以增加效率，縮短工期。

另一名議員尚海龍亦認為，一個車站要橫跨三屆特區政府才落成並不理想，促以東鐵馬場站模式興建，讓列車繞入白石角站。林世雄回應指建設鐵路繞道不容易，而且需要大量土地，若在白石角站實行，基本上要將現有部分中大及附近樓盤用地收回，故並不可行。林世雄表示，會盡快完成詳細規劃及相關設計，港鐵正細化土地發展和車站興建方案，政府會在明年年中左右提出建議方案，2025年就有關發展用地開展城規法定程序。

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