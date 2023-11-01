甯漢豪：考慮按僭建嚴重程度設不同罰則 (13:09)

工聯會議員陳穎欣於立法會口頭質詢環節上指，有青衣居民反映店舖阻街要每次罰款，但僭建卻未必被罰，亦指僭建可能帶來的過千萬元物業升值，現行最高20萬元罰款只會令業主覺得「搏得過」，促請當局應按比例增加對僭建人士的罰則，例如將罰款數字與僭建物價值掛鈎。甯漢豪回應說，店舖阻街及僭建性質不同，重申當局會在檢視《建築物條例》時考慮引入不同層次罰則。

提出相關口頭質詢的議員江玉歡就關注處理僭建物的行動成效。甯漢豪說，視乎不同個案的性質及複雜程度，處理時間會有所不同，難一概而論，政府在風險為本的框架下會按最新情况及公眾關注，調整工作優次。她指，目前屋宇署及地政總署分別有720人及610人處理僭建物舉報及非法霸佔官地的工作，每年分別平均接獲3萬宗及逾1萬宗相關個案，單憑增加人手難持續有效地處理，亦非最具成本效益的做法，目前兩個部門透過重組及調配人手應對，例如地政總署各分區地政處由今年4月起，改為同一隊伍統一處理同一區個案，屋宇署則設專責事務小組，有需要時亦會考慮外判。

江玉歡亦說，考慮到目前積壓大量個案，建議當局考慮讓業主作主動申報，輕微僭建可獲發「容忍紙」。甯漢豪指，新界僭建屋正實行有關安排，當業主主動申報，而僭建物無安全隱患，並每5年找專業人士評估風險，有關僭建物只會記錄在案，獲豁免執法，當局修訂《建築物條例》時會研究將安排延伸至市區。她又說，會考慮由當局列出某些類別的僭建物，相關業主申報後會以記錄在案方式處理。

新民黨議員何敬康稱，部分僭建物或非法改建設施難以用肉眼觀察到，關注當局有何更有效檢查方式。甯漢豪說，屋宇署每年會按舉報、地區人士提供資料、樓宇情况等，挑選180至200幢目標樓宇進內視察；今年5月日出康城有單位被揭發打穿主力牆後，署方亦加強檢視樓宇買賣宣傳網站，日後修例時亦會檢視如何加強相關執管。