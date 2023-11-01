區議會選舉｜田北辰促辦「提名人見面會」　否則「何來選舉」　曾國衞：無意修改現行安排 (11:50)

曾國衞表示，當局已就爭取提名作合理及適當的安排，指出曾獲有效提名的政黨可申請取得選民名冊，獲取三會成員的全名及地址；獨立人士則可透過民政處聯絡提名人。

民建聯陳勇則關注當局如何提升區選氣氛，曾國衞指，當局正全力推進各類宣傳，包括採用更「接地氣」的方法，如舉行「區選夜繽紛」、「區選Halloween｣ 、「區選進社區」等，設展覽、打卡位和親子工作坊，介紹區議會新組成方法及選舉知識，選舉事務處亦會在全港18區逐一進行相關講座。

民建聯何俊賢提出擔心當局對居於內地港人的宣傳不足，曾國衞說，當局已透過各內地辦事處作宣傳，形容成效頗大，會再進一步加強。另外，新民黨葉劉淑儀建議當局將區議會一般選舉改名為換屆選舉，以免令人覺得選舉只是「一般」性質；民建聯劉國勳則關注各選區命名方法，以紅花嶺選區為例，稱有選民感到混淆，建議當局更改。