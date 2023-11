港府昨日下午宣布,「中國香港」按慣例收到東道主美國邀請,出席下月美國舉行的亞太經合組織(APEC)領導人非正式會議,特首李家超因日程未能出席。美國國務院發言人今早回覆查詢時稱,「邀請函發給作為APEC成員經濟體的香港」(an invitation letter was sent to Hong Kong as an APEC member economy),並說港府昨回覆財政司長陳茂波將代表香港出席,美方歡迎陳茂波赴會。