警查天瑜案醫生疑涉篡改手術紀錄 港島西醫院聯網代理總監向同事發信：必支援有關同事 (22:57)

徐錫漢表示，自得悉病人家屬向警方報案指一名醫生在事件中篡改醫療紀錄後，一直密切跟進事態發展，據了解警方暫將案件列為「求警調查」，現階段不涉及任何刑事偵緝或司法程序。

他強調該名醫生是按照既定程序修正醫療紀錄，指病人手術非常複雜，手術期間危急多變，醫生必須先處理病人臨牀情况，故未能於手術過程即時詳盡記錄，醫生於術後與其他同事確認細節並掌握更全面準確資料，再修正原有紀錄，做法符合既定修正醫療紀錄的程序，又稱手術當日紀錄及其後修正的紀錄均保存於病人醫療紀錄，不存在任何隱瞞。

他說同事亦關注到醫管局已與病人家屬達成和解協議，協議是基於無損雙方權益的民事協商下達成，不便評論及透露和解協議細節，但重申達成和解協議並不代表事件中任何一方或人士承認任何法律責任或指控。