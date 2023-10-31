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721晚參與白衣人遊行喊「保衛家園」　控方證人否認同伙 (18:56)

2019年721元朗站白衣人襲擊事件，前立法會議員林卓廷與另6人否認參與暴動，審訊今（31日）於區院進入第11天。辯方播放片段，顯示匿名證人A案發當晚在鳯攸徑與白衣人遊行，叫喊「保衛家園」口號，並與白衣人黃四川聊天，及在元朗站向白衣人鼓掌。A否認拍手是鼓勵白衣人，亦否認與白衣人同伙，強調「佢哋其實都係保衛自己嘅家園，覺得佢哋都係爭取返自己嘅嘢啫」。

匿名證人A早前供稱案發當晚在鳯攸北街休憩處，與兩名朋友逗留兩個半小時。A在代表林卓廷的大律師黃錦娟的盤問下，確認曾看到立法會議員何君堯到場與人握手，她的其中一位朋友與何合照，亦確認她曾與白衣人黃四川聊天。辯方指出，A與白衣人是「一份子」，她否認。陳官在辯方指出下提醒證人，若觸及她是否違法的問題，可批准她不回答，以免侵害自己權益。

A續否認當時參與遊行，被問到有否叫喊口號時，她獲准不回答。辯方其後展示白衣人遊行片段，拍到A同行及叫「保衛家園」口號，A改稱不記得曾參與遊行，強調自己無意隱瞞，只是記性差，重申作為元朗居民「我嗌保衛家園，好正常吖」，反問「成班巿民都係爭取公義，佢哋入元朗，有乜問題啫？」

辯方展示相片顯示A的手上掛有紅繩，並指當晚白衣人以紅繩作記認，顯示是同一幫人。A不同意，指紅繩是當時有人遞給她，「佢哋話你唔戴我打埋你呀」，引起庭上一陣嘩然。

辯方續播放商場及元朗站的閉路電視片段，顯示A走在白衣人黃四川和鄧英斌的身後，辯方指反映他們遊行後一同到元朗站，A否認，指不知前方是黃和鄧。辯方另指片中見A在白衣人打人後鼓掌，A確認她曾鼓掌，但否認鼓勵白衣人，僅覺得「佢哋趕走咗啲入嚟元朗，想去元朗搗亂嗰班人」，而搗亂者即穿黑衣和持傘的人，A又否認刻意淡化白衣人打人的行為。審訊明續。

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