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看錯燈號撞電單車致傷者腦出血　醫科生囚10個月 (18:54)

23歲醫科生涉在將軍澳駕駛「P牌」寶馬私家車送女友回家時看錯交通燈號，撞向一輛電單車致司機腦出血，事後出現認知障礙及行動不便。醫科生否認危駕致他人身體受嚴重傷害罪，早前受審後被罪成，法官今（31日）在區院（移師至荃灣法院）判刑指，明白被告滿腔抱負、希望行醫濟世，但法律面前，人人平等，法庭不能因為被告是醫科畢業生而優待他，遂判監10個月及停牌兩年，他並須完成駕駛改進課程。

被告潘培峰（現24歲）被指去年4月27日晚上在環保大道與康城路交界與電單車相撞。被告今年取得中大內外全科醫學士學位，辯方求情稱，被告因本案延至明年進行見習醫生的實習。辯方力陳，被告品學兼優、屢獲獎學金；親友和老師對他讚口不絕，望法庭輕判。

暫委法官陳炳宙接納被告不是蓄意衝紅燈，但他看着兩盞紅燈的其中一盞直行的綠燈亮着就開車右轉，是十分危險。法官認為，被告違反近在咫尺的交通燈號，令無辜司機重傷；他是完全沒專注、徹底地無資格駕車。

法官指出，被告撞倒的司機入院時腦出血和頸椎骨折，因而出現認知障礙和上肢行動不便，理解文章和持筆書寫有困難，留醫近五個月。事主能夠保住性命實屬僥倖，預料康復過程漫長。

法官坦言，判處大好青年的被告入獄非令人愉快的工作，明白被告懷有抱負，判監阻礙他實習，但不能對他特別仁慈，也不就他和胞姊患抑鬱症而減刑。法官提及，監禁10個月不會令被告成為醫生的願望落空，曾有醫學院畢業生就破壞社會安寧的罪行判囚，終被其所屬專業團體處罰停牌半年，故相信被告可利用醫學知識來服務社會。

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