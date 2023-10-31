財務公司涉串謀寵物店　要求借貸人到店透支信用卡　女子損失21萬警拘3人 (18:28)

警方初步調查發現，涉案寵物店於短短數月間已經有200萬元交易記錄，其中130萬元涉及信用卡交易，初步發現每一個卡主涉及20萬至30萬元交易，單次簽賬交易則牽涉數萬元不等。警方又發現，店內信用卡機經常有交易失敗的記錄，失敗與成功的交易交替出現，相信有人想嘗試「碌爆」每一張信用卡。另外，店內部分買賣貓隻合約完全沒有記錄買家的個人資料或者聯絡方法。警方相信事件涉及更多受害人，呼籲市民或事主致電36619256向警方提供更多資料。

警方本月1日接到54歲姓陳女事主報案，指透過推銷電話接觸到一間財務公司，並繳交5000元嘗試透過該公司辦理低息貸款及債務重組。33歲姓陳男職員起初聲稱可以借貸75萬元予事主，但其後稱她信貸記錄不良，只可以透過信用卡現金套現的信貸方案借錢，將女事主帶到油麻地一座住宅大廈的樓上寵物店。

女事主於寵物店利用8張信用卡簽賬共12次，合共透支34.7萬元，然後按指示簽署一張買貓單據，但她實際上並沒有購入任何寵物。其後財務中介向她發放13.8萬元貸款，變相涉嫌抽佣6成以上，事主損失20.9萬元，於是報警。

警方調查後，昨日（30日）於油麻地彌敦道555號一間樓上財務公司拘捕一名33歲姓陳男子，稍後再在油麻地窩打老道一座住宅大廈的樓上寵物店拘捕一名25歲姓高女子，她是寵物店負責人。兩人涉嫌串謀詐騙被捕。據悉涉事寵物店原本開在地鋪，今年搬到上述住宅單位，初步發現其卡機及戶口在約3至6個前申請。

警方在寵物店發現40多隻貓，愛護動物協會到場協助，發現其中一隻貓患有皰疹上呼吸道感染及眼睛感染症狀，已交愛護動物協會照顧，警方亦揭發一名外傭懷疑協助營運寵物店，寵物店高姓女負責人涉嫌殘酷對待動物，以及協助或教唆他人違反逗留條件被捕，外傭則涉嫌違反逗留條件被捕。3名被捕人現正被扣留調查。

油尖警區刑事調查隊督察林智洋提醒，財務公司不可以向借貸人收取任何費用或手續費。

本報到油麻地廣東道窩打老道1R號金堂大廈12樓視察，發現其中一單位外放有貓地氈及鞋，門上貼有貓貼紙，但沒有招牌。單位內傳出貓叫聲，按門鐘後沒人應門，有鄰居稱此處為一家貓店。