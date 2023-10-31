北都建設現代物流圈　林世雄稱可與葵青貨櫃碼頭相輔相成 (17:43)

林世雄指，當局已在葵青貨櫃碼頭周邊物色具發展潛力的用地，已計劃於2024至2027年期間定期推出四幅於約19公頃的用地，以供業界發展多層式物流設施，相信會有助碼頭發揮功能。林稱，當局亦會研究要求多層物流大廈的發展商或業主預留若干部分樓面面積，並在租約期間以可負擔水平租金，租予中小物流企業，相信多層現化物流大廈可容納部分以棕地作物流作業的業界。對於整體碼頭營運，林表示當局年底前會再就海運及港口發展策略提出行動綱領，屆時會再有所着墨。

至於北都物流圈及葵青貨櫃碼頭日後各自有何定位及分工，林世雄未有正面回應，僅稱政府會在今年內展開物流圈相關規劃，預計2025年公布結果。

據《行動綱領》，北都區已預留或正規劃用作現代物流發展的37公頃土地，分別位於洪水橋/厦村新發展區、新田/落馬洲發展樞紐、新界北新市鎮及文錦渡，粉嶺北新發展區，以及擬議龍鼓灘填海土地。局方指，區內打造的物流圈可將各種物流基建設施，包括現代化運輸、配送、倉儲、裝卸、搬運、包裝、流動加工設備、相關貨運通道、金融服務，以及其他物流輔助服務等部分匯聚於同一地方作混合發展。