《願榮光》禁制令案　官拒鄒幸彤加入為訴訟方 (17:23)

律政司入稟申請禁制令，禁止在具違法意圖下傳播《榮光》等四種行為，高院今年6月批准律政司向違令者送達禁令文件。判辭披露，代表鄒幸彤的律師樓和律政司有多番書信來往。鄒幸彤一方起初表示，鄒是「有意成為被告的人」（intended defendant）。律政司回覆指，鄒不符合禁令被告的條件，不具備介入訴訟的資格，例如她是否具違法意圖之下傳播《榮光》，實際上並不明確。

鄒一方後來呈交陳辭，改稱鄒為「反對禁制令的一方」（opposing party），而非違令被告；本案涉及公眾利益，法庭應聽取反對者的陳辭。高院今年7月指示不用考慮鄒的介入資格，鄒一方隨後呈交送達確認書，改稱鄒是從事禁制行為的人，即本案被告。

法官陳健強在判辭表示，鄒幸彤曾確認自己不是本案被告，由於律政司只會向被告送達文件，鄒不能自稱獲發文件；如果鄒一方的論點屬實，意味香港每一個人都獲送達文件，毋須證明被告身分就可以加入訴訟，說法荒謬且站不住腳。法官又指，本港司法程序建基於行之有效的守則，任何人沒有從事四種禁制行為，可申請聯合訴訟（joinder），或以介入者（intervener）名義加入訴訟。