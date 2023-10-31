區議會選舉｜李家超：新區選再無反中亂港者　討論區會民主成份屬偽命題 (16:43)

李家超指，區議會非政權性諮詢機構，亦非代議機構或民主制度一部分。區議會按《基本法》規定並無行政權，質疑討論區議會民主成份屬錯誤引導和偽命題，又指區議會自回歸後逐步變質，由《基本法》規定的非政權組織，演變為「被反中亂港勢力所騎劫，以議會為名，亂港破壞為實的政治舞台」。

李家超又認為，英國在過去殖民統治期間，知道中國政府將收回香港後，一改反對推動民主的態度，包括在1980年發表「地方行政綠皮書」，短時間內將區議會的議席變為大部分由選舉產生。李家超質疑，在英國殖民統治香港的最後階段推行的政制改革「完全是別有用心的政治操弄」，企圖將香港變成獨立或半獨立的政治實體，阻礙中國對香港恢復行使主權並實行有效管治，意圖延續英國在回歸後對香港的影響。