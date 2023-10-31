區議會選舉｜李家超：新區選再無反中亂港者　討論區會民主成份屬偽命題 (16:43)

區議會選舉提名期昨天結束，政府舉辦「完善地區治理」研討會。特首李家超致辭時表示，今屆區選每個地方選區和地區委員會界別都有不同程度競爭，參選人來自多元背景，唯獨「沒有企圖利用區議會議席，意圖危害國家安全的反中亂港份子，以及透過挑動政治矛盾撈取油水的自私自利之徒」，反映制度發揮作用，指新區選制度從提名、資格審查和宣誓，制度上確保愛國者治港，令區議會掌握在愛國者手上，「將反中亂港分子排除在特區治理架構之外，是一國兩制的應有之義和有利香港制度優質發展的必然要求。」
李家超指，區議會非政權性諮詢機構，亦非代議機構或民主制度一部分。區議會按《基本法》規定並無行政權，質疑討論區議會民主成份屬錯誤引導和偽命題，又指區議會自回歸後逐步變質，由《基本法》規定的非政權組織，演變為「被反中亂港勢力所騎劫，以議會為名，亂港破壞為實的政治舞台」。
李家超又認為，英國在過去殖民統治期間，知道中國政府將收回香港後，一改反對推動民主的態度，包括在1980年發表「地方行政綠皮書」，短時間內將區議會的議席變為大部分由選舉產生。李家超質疑，在英國殖民統治香港的最後階段推行的政制改革「完全是別有用心的政治操弄」，企圖將香港變成獨立或半獨立的政治實體，阻礙中國對香港恢復行使主權並實行有效管治，意圖延續英國在回歸後對香港的影響。