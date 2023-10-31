涉偽造帳目案　前騎師江碧蕙罪脫 (16:19)

女被告江碧蕙（46歲）報稱為導師，案發時為加心康智能醫療（亞洲）有限公司（下稱加心康）的營運總監，她被控於2020年3月至4月，捏改有關帳目令蘇嘉玲看來向加心康轉介客戶，而蘇獲發代理佣金。蘇嘉玲是江的前經理人，蘇早前以控方證人身分作供。

裁判官裁決時指，被告辯稱她於2018年與商人林建明合作投資醫療公司，翌年林成立加心康，建議江為加心康擔任中介，介紹客人後可獲一成佣金作車馬費。因此本案關鍵是林建明是否知道被告是代理人，在知情下讓被告賺取佣金。

官續指，從林庭上作供表現，看出他是一名懂得做生意的商人。當但公司員工將由被告提供的兩份代理人帳目交給林時，林沒有指示員工作出後續跟進，加上林作為公司唯一東主，應會掌握公司對顧客的帳目資料。雖然被告說法有可疑，但不能排除可能是真話，故基於控方未能成功舉證下，裁定被告脫罪。