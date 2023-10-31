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區議會選舉｜鄭雁雄：非愛國者無資格參選　反中亂港者不能「喊兩句口號」變愛國者 (15:39)

政府舉辦有關完善地區治理的研討會。出席的中聯辦主任鄭雁雄致辭表示，要「徹底終結」反中亂港分子經選舉進入特區治理架構的歷史，並要體現在選舉全過程，表明「如果唔係愛國者，甚至係反中亂港份子，就應該連參選資格都沒有」。

鄭雁雄又指，愛國者有公認標準，包括真心維護國家主權、安全及發展利益；尊重和維護國家根本制度及特區憲制秩序，以及真心維護香港繁榮穩定，而要判斷愛國者，「既要聽其言，更要觀其行，既要睇表面，亦要睇實際，不可能昨天還在反中亂港，或者所屬政團還在反中亂港，今日喊兩句口號，就搖身一變，成咗愛國者。」鄭雁雄亦提及，允許並歡迎「有錯失嘅人」轉變到愛國愛港立場，但確認轉變「要時間，要睇行動」。

鄭雁雄強調，只有進一步完善香港地區治理，確保選出「由愛國者完全主導的區議會」，才能防止區議會再次被騎劫、操弄、癱瘓，才能「徹底清除顏色革命的土壤」。他認為目前香港「亂的根源」未除，美國及西方外部勢力不斷插手干預，海外反中亂港份子不時興風作浪，加上本地亂港份子侍機反撲。鄭雁雄亦重提2019年區議會選舉，質疑當時大批反中亂港者「趁亂當選」，炮製由區議會選舉、立法會選舉到特首選舉的「奪權三部曲」，鼓吹港獨及阻撓政府施政，挑撥社會矛盾並嚴重危害國安，形容屬「至暗時刻」，「不能抹去，亦抹不去」，並時刻警醒顏色革命與區議會選舉制度的關連。

相關字詞﹕編輯推介 鄭雁雄 區議會選舉

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