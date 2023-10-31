6人涉理大「圍魏救趙」案暴動罪成囚5年　官批有被告偕父「砌詞狡辯」 (14:41)

不認罪被告為陳彥宏（現年21歲、下同）、張穎瑜（22歲）、朱國智（31歲）、杜文曉（21歲）、高天祐（22歲）及林鳳芝（22歲）。

法官謝沈智慧判刑指，案發時示威者人數超過1500人，他們期間向警方投擲大量汽油彈、堵路、拆毁路障等，「且戰且退」，令交通完全癱瘓，造成財物損失，猶如一支熟練軍隊，肆無忌憚。謝官斥辯方稱只有一少部分人使用暴力的說法與案情背道而馳。

辯方亦説當時警力充裕，場面可控制，嚴重性和迫近程度並非最高，謝官質疑有誤導法庭之嫌，當時警方和示威者人數懸殊，警方一度因無法招架而後退。縱「速龍」及時圍捕，大部分人已逃之夭夭，為有史以來最嚴重和暴力的暴動之一，亦有機會加深不同政見人士的分歧。

謝官指適合的量刑起點為監禁5年，被告受審後被定罪才稱後悔是口惠而實不至、個人背景、身體和家庭狀況均不是減刑因素。謝官提到辯方稱陳彥宏有正面品格，會服務弱勢社群，但他審訊時與曾任職懲教署、現已退休的父親一同於庭上砌詞狡辯，不接納他有良好品格。6人中有5人案發時介乎17至18歲，但年輕非「萬靈丹」，全部人最終囚5年。

東九龍刑事總區公眾活動調查隊高級督察潘崇禮表示，本案為第13宗審結的油麻地暴動案，9名被告中有3人認罪，判囚45個月，餘下6人今接受判刑。連同本案，目前213名被告中有182人已被定罪，其中11人判入教導所，153人判囚29至64個月，18人正候判。