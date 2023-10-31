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答逗留鳯攸北街時間、林卓廷衣著說法不一　721案控方匿名證人自言記性不好 (14:37)

2019年元朗站白衣人襲擊事件，前立法會議員林卓廷與另6人否認參與暴動，審訊今（31日）於區院進入第11天。控方匿名證人A接受辯方盤問時確認，首次錄口供時描述林卓廷穿淺色上衣深色褲，但事隔1年8個月後更正為黑衣淺色褲。證人解釋當時情況混亂，看不清林的衣著，後來聽朋友說「唔係咁嘅色㗎，係著黑色㗎」，遂更正口供，又自言記性不好。

匿名證人A女士昨供稱案發晚8時許，發現大量白衣人在鳯攸北街休憩處聚集，她湊熱鬧停留兩個半小時，約10時半離開。辯方大律師黃錦娟盤問A時引述她在2019年8月23日錄取的口供，稱11時半才離開。A解釋沒留意時間，有機會11時半才離開，錄口供時可能是警察提供時間。辯方亦指出，A在2021年4月2日，事隔1年8個月補錄口供，更正為10點半離開休憩處。

陳官一度關注時間「緊唔緊要呢？」認為應針對證人在休憩處和地鐵站內的觀察。辯方則解釋時間影響證人所觀察的事，若她在11時許才到地鐵站，本案牽涉的事件基本上已結束。

辯方向A展示案發晚拍攝鳯攸北街的網上相片，A確認當時目睹大量白衣人聚集「企喺度傾計」，部分人持條狀物。辯方又展示一名男子被白衣人圍毆的片段，A供稱當時沒看到有人被打，但聽到有人輕聲說「打人啦，打錯咗人」，她記憶中該男子未能提供元朗區住址，故被白衣人打。

A昨供稱在元朗站目睹白衣人與閘內的人有衝突，最終衝入閘及有打鬥。辯方今問A曾否擔心危險，A表示不擔心，又稱沒想過報警，因為「我自己元朗人，我諗佢唔會打我啩」，後來她看到一名穿白衣的人流血受傷，亦沒想過報警，「我見佢幾精神吖，行得走得，佢又冇叫我幫佢報警」。

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