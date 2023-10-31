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「起底」西灣河開槍警　中年漢囚兩個半月　官：對事主年幼女兒極大困擾 (13:01)

任職工程經理的男子去年於Twitter發布2019年於西灣河開槍的警員及其女兒照片。他不認罪受審，今日（31日）於東區裁判法院被判未獲同意披露他人資料等兩罪成立。裁判官指涉案帖文附上「黑警死全家」、「我哋老豆喺殺人犯」等字句，又指事主兩名女兒仍年輕，處於求學時期，理應享有與家人共度寧靜生活的權利，惟被告行為對她們生活造成極大困擾，最終判處被告入獄2個半月。

被告梁煇（現年50歲）被指2022年8月與12月間，在未獲事主A同意下披露其姓名及照片，及他兩名女兒B及C的照片。

裁判官裁決時指，警方去年12月發現有Twitter用戶發布A開槍片段及其女兒的合照改圖，讓公眾閱覽。同月，警員截查發現被告的手機登入該用戶帳號。被告自辯指，他於2020年曾棄掉一部舊的手提電腦，而他懷疑因沒登出帳號，故他Twitter 帳號被人盜用。

官續指，被告說法不合情理，他同意在棄掉舊電腦前有先刪除公司文件，反映他有安全意識，但另一方面卻忘記登出帳號，加上已有簡單方法去解決將被棄置的電腦，即將電腦格式化等，故合理推論是涉案帖文由被告發布，目的為使事主一家蒙受滋擾及擔心個人安全，因而裁定他兩罪成立。

辯方求情指，被告向事主一家致歉，又指他只是轉發帖文，而非帖文的「始作俑者」。惟裁判官斥，即使只涉轉發，但帖文是開放給公眾閱覽。被告在「起底法」立法一年後犯事，不能以對法律無知作開脫理由，何況當時高院已公布禁制他人公開警員資料。考慮被告不是初犯及沒有悔意，判他囚2個半月。

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